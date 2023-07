Vídeo: veja imagens da casa da Seleção Feminina em Gold Coast

Nesta quarta-feira, 05, a CBF TV abriu as portas da casa onde a Seleção Feminina se prepara para a Copa do Mundo. A delegação brasileira está hospedada em Gold Coast, na Austrália. Conheça no vídeo abaixo:





O local foi pensado nos mínimos detalhes para promover a melhor preparação possível para o Brasil. Nesse sentido, um dos motivos da escolha é a semelhança da temperatura com a sede da Seleção na primeira fase da competição, a cidade de Brisbane.

Outro ponto importante foi a estrutura que o Hotel Royal Pines ofereceu. O local tem 100 hectares e conta com campo de futebol, campos de golfe, quadras de tênis e piscinas.

Além disso, o resort oferece uma estrutura exclusiva para a Canarinho: restaurante com vista panorâmica, quartos individuais e três academias.

PROGRAMAÇÃO DO BRASIL

Cabe lembrar que o grupo ficará no Hotel Resort Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália, entre os dias 04 e 18 de julho.

Durante a primeira fase do torneio, a delegação ficará concentrada em Brisbane, onde terá um hotel e um CT exclusivos à disposição.

A seleção brasileira está no Grupo F do Mundial, ao lado de Panamá, Jamaica e França. Já a estreia será no dia 24 de julho, às 08h (de Brasília), contra o Panamá no Hindmarsh Stadium.