Outrora alvo do Botafogo, Matheus Pereira recebe proposta de gigante da Série A

O Cruzeiro enviou proposta para contar com o meio-campista Matheus Pereira, de 27 anos, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, que já foi alvo do empresário John Textor para o projeto do Botafogo. A oferta do clube mineiro é para contar com o jogador em um vínculo de empréstimo por um ano.

A negociação é considerada difícil devido ao tempo de contrato. O Al-Hilal, que assinou com Matheus Pereira até junho de 2026, só topa um acordo até a metade de 2024. A diretoria da Raposa, comandada por Ronaldo Fenômeno, tenta contornar a situação. As informações são da Rádio Itatiaia.

Em dois momentos, na segunda janela de 2022 e na primeira da atual temporada, o Botafogo sondou a situação do jogador, que estava defendendo o Al-Wahda, dos Emirados Árabes, também por empréstimo. A multa contratual ultrapassa os R$ 100 milhões, algo fora da realidade do Glorioso e também do Cruzeiro.

Matheus Pereira não deve ser aproveitado pelo Al-Hilal, agora comandado por Jorge Jesus. O clube saudita contratou o português Ruben Neves, que atua na mesma posição e foi considerado chegada de impacto para a liga local, que conta com alto investimento do governo.