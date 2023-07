Al-Nassr oficializa a contratação de Luís Castro, ex-técnico do Botafogo

Rio - O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou nesta quinta-feira a contratação do treinador Luís Castro, que estava no Botafogo. O português encerrou seu vínculo com o clube carioca, que tinha duração até abril de 2024, e assinou até junho de 2025 com a equipe que tem Cristiano Ronaldo como sua maior estrela.

السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر

وذلك بعقد يمتد حتى 2025



تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن pic.twitter.com/GvZ89dMi48 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023

Luís Castro deixou o Botafogo em seu melhor momento, classificado para os playoffs da Sul-Americana e líder do Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. No total, foram 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

De acordo com informações da imprensa saudita, Luís Castro irá receber um salário anual na casa de 6 milhões de dólares (algo em torno de R$ 29,1 milhões). Sem o português, o Botafogo agora busca um nome para substituí-lo.