Luis Enrique não garante continuidade de Neymar no PSG: 'É uma escolha interna'

Rio - Novo treinador do PSG, Luis Enrique manteve o mistério sobre a continuidade ou não de Neymar na próxima temporada. O espanhol afirmou que a decisão não passa por ele e que será uma escolha dos dirigentes do clube francês. O brasileiro, de 31 anos, tem contrato até junho de 2027.

"Não, não falei com ele. Falei com Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes, porque os vi aqui (no CT). Mas não falei com nenhum outro jogador do elenco. Vamos ter a chance de nos encontrar, eu adoraria dar esse tipo de informação (se Neymar faz parte de seu projeto), mas é uma questão interna. Vamos conversar com os jogadores. Eu não quero impor nada", disse.

Neymar vive um dos momentos mais complicados desde que chegou ao PSG, porém, com a saída de Lionel Messi e com o impasse envolvendo Kyllian Mbappé, que não deseja seguir, o brasileiro poderá acabar permanecendo no clube francês.

Luis Enrique foi responsável por comandar Neymar em seu principal momento no futebol europeu. Em 2015, o espanhol dirigiu o Barcelona no único título de Liga dos Campeões que o brasileiro conquistou. Na ocasião, Neymar, Messi e Suárez formaram um ataque arrasador que conquistou a Europa.