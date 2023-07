Ex-affair de Cristiano Ronaldo publica ensaio 'super sexy' e leva fãs ao delírio

Rio - A modelo Daniella Chavez, ex-affair de Cristiano Ronaldo, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma foto "super sexy" nas redes sociais. Por meio do seu perfil no Twitter, a chilena apareceu com uma lingerie bastante pequena e enviou um recado aos seus seguidores: "Beijos de Miami".

Bastante conhecida no Chile, Daniella Chavez se tornou uma figura pública mundial em 2015, quando revelou ter se encontrado com o atacante Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português namorava a modelo russa Irina Shayk.

Atualmente, Daniella vive no México, tem muitos seguidores e uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. Ela é torcedora do O'Higgins, clube chileno, e muitas vezes utiliza as redes sociais para falar sobre o desempenho do seu clube do coração na temporada.