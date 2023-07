Ex-lateral do Botafogo e São Paulo é preso em flagrante por tentativa de homicídio contra o irmão

Rio - O lateral-direito Régis Ribeiro de Souza, mais conhecido como Régis, foi preso em flagrante nesta última quarta-feira (5), em Corrente, no sul de Teresina, por tentativa de homicídio. O ex-jogador do Botafogo feriu o irmão Rafael com golpes de faca durante uma discussão.

O crime aconteceu em uma pousada. Segundo o relatório da ocorrência, os policias encontraram Rafael com cortes no abdômen, caído no chão e possivelmente embriagado. A vítima foi conduzida ao hospital e, posteriormente, à delegacia para prestar depoimento.

Já o jogador foi autuado em flagrante e não há uma decisão se será posto em liberdade ou se ficará preso preventivamente. Não foi a primeira vez que Régis foi detido. Em 2018, tentou invadir o apartamento do vizinho, em Brasília. Já em 2019, foi detido em Maceió e em Sorocaba.

Além do Botafogo, Régis teve passagens por São Paulo, CSA, São Bento, Chapecoense, Ponte Preta, Bahia e outros. Em 2023, defendeu o São Caetano e foi titular na campanha da Série A2 do Campeonato Paulista.