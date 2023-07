PSG bate o martelo e determina preço para vender Mbappé

O Paris Saint-Germain definiu o preço para negociar Kylian Mbappé na próxima janela de transferências. Segundo a rádio "RMC", o clube parisiense pede 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) para negociá-lo. O craque francês tem contrato até junho de 2024 e pode renovar por mais um ano, mas ele já manifestou que não pretende exercer a cláusula.

Com risco de perdê-lo de graça em 2024, o presidente Nasser Al-Khelaifi pretende negociá-lo nesta janela de transferências. O mandatário do clube já afirmou que não existe a possibilidade de ficar de mãos vazias. O maior interessado é o Real Madrid, que não deseja pagar 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) e aguarda pacientemente para contratá-lo sem custos.

Em meio ao risco, o PSG tenta convencer o craque francês a renovar o contrato por mais um ano para ter mais tempo de negociá-lo. Mbappé, que já declarou que não deseja deixar o clube sem compensação, não planeja exercer a renovação e tem interesse em vestir a camisa do Real Madrid. O jogador não está satisfeito com o projeto esportivo do clube.

Além do imbróglio com o seu principal ativo, o PSG se vê contra as cordas com a Uefa. O clube parisiense se comprometeu com a entidade do futebol europeu a vender Mbappé por causa do Fair Play Financeiro, de acordo com o jornal "L'Équipe". Nos últimos anos, o clube fez altos investimentos com contratações como Messi e Sergio Ramos, mas não teve o retorno esperado.