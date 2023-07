Hamilton garante renovação com Mercedes: 'Tenho confiança na equipe'

Após discutir com o chefe de equipe Toto Wolff durante a etapa de Áustria, no último domingo (2), Lewis Hamilton abriu o jogo sobre o futuro. Na véspera do fim de semana da corrida da Inglaterra, o britânico falou pela primeira vez que pretende renovar com a Mercedes por mais um ano. O heptacampeão não determinou um prazo, mas ressaltou a confiança na equipe alemã.



"A melhor coisa sobre a nossa parceria é que podemos ser diretos um com o outro. Ele (Toto Wolff) estava apenas tentando me encorajar. Sempre aprendemos com as nossas experiências. Revisei meus comentários e onde estava mentalmente. Vamos ajustar isso para o futuro. Antes do fim da temporada já estaremos com um contrato pronto. Tenho 100% de confiança na equipe", disse.

Durante a corrida da Áustria, Hamilton foi punido duas vezes por ultrapassar os limites da pista - uma durante a prova e outra depois, que lhe custou uma posição na classificação final. Após receber a primeira advertência, o piloto britânico começou a reclamar sobre outros adversários que também estavam passando ilesos mesmo ultrapassando os limites. O chefe de equipe retrucou mandando "apenas pilotar".

"Houve muitas discussões sobre os limites da pista e se eles foram aplicados ou não, mas eu queria apenas ter certeza de que estávamos fazendo o melhor com um pacote que não funcionou. Foi apenas para o melhor interesse dos pilotos e da equipe. Às vezes há um certo momento em que você precisa acalmar as coisas", disse Toto Wolff após o fim da corrida na Áustria.

Hamilton está na Mercedes desde 2013 e conquistou seis dos seus sete títulos com a equipe alemã. O piloto, de 38 anos, tem contrato até o fim desta temporada, mas negocia a renovação por mais um ano. O britânico não vence uma corrida desde a Arábia Saudita em 2021 e luta para voltar a disputa pelo título. Em 2023, ocupa o quarto lugar com 106 pontos, bem distante do líder e atual bicampeão Max Verstappen, com 229.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana com a etapa da Inglaterra. Com oito vitórias, Hamilton é o maior vencedor da prova em todos os tempos. Os pilotos vão para a pista nesta sexta-feira (7), a partir das 8h30 (de Brasília), para realizar os treinos livres 1 e 2. No sábado (8), tem o terceiro treino livre, às 7h30, e a classificação às 11h. A corrida será realizada no domingo (9), às 11h, no circuito de Silverstone.