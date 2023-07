Ronaldo critica formação de Vini Jr na base do Flamengo: 'Não era refinado'

Rio - Um dos principais jogadores do futebol mundial, Vini Jr, foi formado na base do Flamengo e cedido ao Real Madrid no fim de 2018. Apesar da rápida adaptação ao futebol europeu, o atacante, de 22 anos, não teria chegado tão pronto ao clube merengue. Ídolo do futebol brasileiro e atual administrador da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, criticou a formação do jovem na base rubro-negra.

"Hoje é o jogador mais decisivo do futebol mundial, sendo que chegou lá e não conseguia controlar com a perna esquerda. Pô, jogou no Flamengo, não é possível, mas não prepararam ele na base. Não melhoraram a perna esquerda dele, os fundamentos técnicos, o tempo e espaço dentro de campo. Então tem muita coisa para evoluir no futebol brasileiro, a partir da base, de qualidade de treinadores, de metodologia de trabalho. Já temos cinco anos dessa história acontecendo, mas completando dez anos, vai dar uma reformulada no cenário atual. Os clubes que não pegarem esses profissionais vão ficar para trás", afirmou em entrevista ao ao podcast 'Mano a Mano', do rapper Mano Brown.



Ronaldo Fenômeno citou os primeiros treinos que Vini Jr viveu no Real Madrid e citou que era perceptível para todos que o brasileiro precisava evoluir bastante. Nas últimas duas temporadas, o atacante virou protagonista no futebol espanhol.

"Em todo esse tempo, os talentos que saíam eram brutos. Quero citar um exemplo muito claro que é o Vinicius Jr. Foi vendido ao Real Madrid com 18 anos, chega lá, faz o primeiro ano no time B. Você vê que não era aquele atleta refinado, tanto que muita gente falava que ia chegar, seria emprestado para um monte de time e voltaria ao Brasil. Ele chegou lá e melhorou tanto, com metodologia profissional, com ajuda de grandes profissionais no Real Madrid, e foi da água para o vinho em dois anos", concluiu.