Vídeo: Neto é assaltado e persegue bandidos no trânsito de São Paulo

Na tarde desta quarta-feira (5), Neto foi alvo de um assalto durante o trânsito de São Paulo. O carro em que o apresentar do 'Donos da Bola' estava com o produtor Renato Nalesso, o Cascão, foi atacado por dois homens próximo à sede do Grupo Bandeirantes.



O assalto ocorreu na Rua João de Pietro, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade, e terminou com o ex-jogador do Corinthians perseguindo os assaltantes.

Os criminosos atacaram o veículo, quebraram a janela do passageiro e roubaram o celular do produtor. As cenas captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que Neto decide correr atrás dos assaltantes.

Veja vídeo do momento:

GRAVE



Craque Neto e Cascão são assaltados pela Gangue da Pedrada durante engarrafamento em São Paulo.



O celular do diretor foi roubado. O ex-jogador saiu do carro e tentou alcançar os criminosos, que acabaram fugindo.



@RBandeirantes



pic.twitter.com/W9t5tfDw5u — Goleada Info (@goleada_info) July 6, 2023

Durante a transmissão de América-MG e Corinthians, pela Copa do Brasil, o apresentador se pronunciou sobre o ocorrido.

"Para aqueles que ficaram preocupados comigo, fui assaltado hoje, eu e Kascão. Cortei a mão, cortei a perna, corri atras do ladrão. O pique que eu dei, nenhum jogador do Corinthians deu", disse em live na 'Rádio Craque Neto'.

"Aquele semáforo ali é para assalto mesmo. Tentei segurar ele, não consegui, mas puxei. E aí o Corinthians perde... Meu dia foi bom, ein", completou o ex-jogador do Corinthians.