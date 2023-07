Polícia Civil afirma que mulher suspeita de extorquir dinheiro de Everson confessou crime

Suspeita de extorquir o goleiro Everson, do Atlético-MG, Fabiana Coelho de Souza confessou o crime durante depoimento. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (6), em entrevista coletiva da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Fabiana chantageou o goleiro do Galo, com quem tinha relações amorosas, ameaçando-o de divulgação de vídeos e fotos à esposa do jogador, Rafaela Vieira. Everson acionou a polícia acusando uma mulher de extorsão , e um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da mulher.

De acordo com a Polícia Civil, Fabiana afirmou que escreveu uma mensagem pedindo valores para uma espécie de acordo. O jogador assumiu que manteve uma relação extraconjugal durante dois anos.

Investigada, Fabiana Coelho, junto com sua defesa, apresentou informações na expectativa de que sejam utilizadas como provas, como uma tatuagem com a data do primeiro encontro, 22 de junho de 2021, músicas favoritas, camisa autografa e aparelhos eletrônicos.