F1 publica imagens de carro que fará parte da gravação de um filme em Silvesrtone

O próximo final de semana da Fórmula 1 terá uma pitada hollywoodiana. O circuito de Silverstone fará parte do cenário da gravação de um filme que terá a categoria como pano de fundo. Através de suas redes sociais, a F1 divulgou as imagens do carro da "nova equipe" que fará algumas aparições na pista do GP da Inglaterra e será guiado por dublês.

A escuderia se chamará APXGP e recebeu da organização do circuito duas garagens no pitlane, ao lado da Ferrari, para fazer a montagem de toda a produção e a personalização do local. O monoposto, que teve suas imagens reveladas nesta quinta-feira (6), trata-se de um carro da Fórmula 2 com algumas modificações para ficar mais parecido aos demais da categoria principal.

O longa-metragem ainda não teve o seu nome divulgado, mas sabe-se que será estrelado por Brad Pitt e Damson Idris. Pitt interpretará Sonny Hayes, um piloto que abandonará sua aposentadoria para se tornar uma espécie de tutor o jovem Joshua Pearce (Idris).

Dirigido por Joseph Kosinski e escrito por Ehren Kruger, a obra terá Lewis Hamilton como um dos produtores. O britânico é responsável pela consultoria e a construção de uma história com maior veracidade.