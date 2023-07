Pleno do STJD revisa pena, e Eduardo Bauermann fica suspenso por 360 dias após escândalo de manipulação

Nesta quinta-feira (6), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou os recursos da Procuradoria apresentados pelos jogadores denunciados no esquema de manipulação de apostas esportivas, a chamada "Operação Penalidade Máxima", aberta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). No caso mais conhecido, o do zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos, a pena foi revista e atualizada pelo órgão.

Em um primeiro momento, Bauermann, que se transferiu para o futebol turco, havia sido punido com 12 jogos de suspensão. No novo julgamento, ele pegou 360 dias de gancho e terá de pagar multa de R$ 35 mil. As informações são do site "ge".

O Pleno do STJD, no entanto, levou em conta regras da Fifa que falam sobre crimes graves contra o esporte, podendo, então, expandir a punição a nível mundial, tirando Bauermann de ação do Alanyaspor. O caso será passado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que irá avaliar.

Outros sete jogadores também tiveram suas penas revistas no julgamento, são eles:

Moraes (Aparecidense-GO):



Inicial: 760 dias e R$ 55 mil.

Atualizada: 720 dias e R$ 55 mil.



Gabriel Tota (Ypiranga-RS):



Inicial: banimento e R$ 30 mil.

Atualizada: eliminação e multa de R$ 30 mil.



Paulo Miranda (sem clube):



Inicial: 1.000 dias e R$ 70 mil.

Atualizada: 720 dias e R$ 70 mil.



Igor Cariús (Sport):



Inicial: absolvido.

Atualizada: absolvido.



Fernando Neto (São Bernardo):



Inicial: 380 dias e R$ 15 mil.

Atualizada: 360 dias e R$ 15 mil.



Matheus Gomes (sem clube):



Inicial: banimento e multa de R$ 10 mil.

Atualizada: banimento e multa de R$ 10 mil.



Kein Lomónaco (Bragantino):



Inicial: 380 dias e R$ 25 mil.

Atualizada: 360 dias e R$ 25 mil.