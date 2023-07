PSG define substituto de Mbappé em caso de saída do atacante

Dembelé é jogador do Barcelona desde 2017 AFP

A novela entre Real Madrid e Kylian Mbappé deixa o PSG preocupado com o futuro da equipe. Caso o atacante se transfira para o clube espanhol, Ousmane Dembélé seria o principal nome para substituir o camisa 7. Para não perder um dos melhores jogadores do mundo de graça, foi definido pela direção do PSG que Mbappé será negociado caso não renove seu vínculo, que termina no meio de 2024. O Real Madrid é o principal interessado no atacante, mas o Liverpool também fez proposta ao atleta.

A saída do craque aceleraria a postura do PSG na busca de um substituto. Segundo informações do portal "Foot Mercato", o time estaria disposto a pagar a multa recisória de 50 milhões de euros de Dembélé, antes de uma possível renovação de contrato do jogador com o Barcelona.



Para convencer o atacante do time catalão a atuar em Paris, a equipe ofereceria um aumento significativo no salário do francês, que segundo o site "Sport", recebe cerca de 1,3 milhões de euros mensais na Espanha.



Além do caso Mbappé e do interesse em Dembélé, o PSG vem reformulando seu elenco para a temporada. Com a chegada do treinador Luis Enrique, o clube acertou com jogadores renomados como Milan Skriniar (Inter de Milão), Lucas Hernández (Bayern) e Marco Asensio (Real Madrid).