Mano Menezes comenta chegada de Diniz à Seleção: 'Acho isso muito arriscado'

Um dos treinadores mais experientes do futebol brasileiro, Mano Menezes se pronunciou após o anúncio de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira. Em entrevista a ESPN, o técnico do Internacional declarou estar surpreso com a escolha da CBF.

"Embora eu já tenha uma caminhada longa e quase não me surpreenda com muita coisa, confesso que eles me surpreenderam desta vez. Conseguiram me surpreender. Eu acho isso muito arriscado, misturar as coisas, não definir as coisas, deixar elas muito abertas é sempre um caminho muito perigoso no futebol, ainda mais no alto nível que é a Seleção Brasileira", disse Mano.

O ex-treinador da Seleção entre 2010 e 2012 também revelou que durante a sua curta passagem foi o responsável por acabar com o trabalho dividido dos treinadores de clube quando assumiam em conjunto a seleção de base.

"Se a gente der uma olhadinha para trás, no passado a gente até fazia isso, do treinador estar no clube e participar da Seleção. Eu mesmo, quando fui técnico da Seleção Brasileira acabei um pouco com isso, convenci o presidente a acabar um pouco com isso, porque os técnicos das categorias de base eram dos clubes e mostrei como isso era prejudicial para as tomadas de decisões, como se misturava um pouco a questão ética", completou o técnico.