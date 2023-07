Gabriel Jesus conta episódio em que chorou por causa de decisão de Guardiola

Gabriel Jesus revelou que uma decisão de Pep Guardiola o fez chorar pouco antes do jogo entre Manchester City e PSG, válido pela Liga dos Campeões 2021/22. Na ocasião, ele era o único centroavante disponível para a partida, mas o treinador optou por improvisar um dos laterais esquerdos na frente.

"Teve um jogo que ele colocou o Zinchenko de falso 9. Coisa de louco. Um dia antes, ele não o colocou para treinar lá, eu estava treinando de atacante. Duas horas antes do jogo, tem a palestra, dá o time, depois come, descansa 30 minutinhos e vai para o jogo", contou Gabriel Jesus, ao podcast "Denilson Show".

"Ele deu o time, e eu nem comi. Fui direto para o quarto chorando, liguei para a minha mãe para conversar. Disse que queria ir embora, para casa. Só tinha eu (da função) para colocar, e ele (Guardiola) colocou um lateral-esquerdo lá. O Zinchenko até brinca comigo: 'eu fiquei mal por você'", completou.

Apesar disso, o dia terminou de forma positiva. Isso porque o brasileiro entrou em campo no segundo tempo e garantiu a vitória de virada dos Citizens sobre o Paris Saint-Germain.

"Não fui aquecer. Com a cabeça fria, eu não teria feito isso. Mas segurei. Virou o jogo 0 a 0 (no intervalo). Com cinco minutos (do segundo tempo), o Mbappé fez um gol. 1 a 0. Aí ele me chamou. Entrei, dei uma assistência e fiz um gol, viramos para 2 a 1", concluiu.

O atacante jogou no City entre as temporadas 2016/17 e 2021/22. Com a camisa do time de Manchester, Jesus marcou 95 gols e distribuiu 41 assistências em 236 partidas.

Desde a última temporada, Gabriel Jesus defende o Arsenal. Pelos Gunners, ele fez 11 gols e deu sete assistências nos 33 jogos que disputou.