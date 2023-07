Ex-Flamengo, Guerrero encerra contrato com clube argentino e está livre no mercado

Paolo Guerrero não é mais jogador do Racing (ARG). Através de suas redes sociais, o clube argentino anunciou a rescisão em comum acordo com o atacante. Aos 39 anos, o peruano está livre no mercado e pode assinar com qualquer equipe.

No Twitter, o Racing soltou uma pequena nota oficial agradecendo a passagem e o compromisso do atleta ao vestir a camisa do time.

"Paolo Guerrero se separou do Racing em comum acordo com o clube. A rescisão contratual será assinada amanhã. Agradecemos a sua qualidade humana e profissional e o seu compromisso permanente ao serviço da equipe. Desejamos sucesso, Paolo, no seu futuro", diz o trecho publicado.

Paolo Guerrero se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual



Te agradecemos por tu calidad humana y profesional y tu compromiso permanente al servicio del equipo



¡Te deseamos éxitos,… pic.twitter.com/CgAoGXOAql — Racing Club (@RacingClub) July 6, 2023

Com passagens no futebol brasileiro por Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí, Guerrero chegou ao clube argentino em janeiro deste ano e assinou um vínculo até dezembro de 2023. Por lá, o atacante marcou três gols em 22 jogos disputados.