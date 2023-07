Botafogo e Vasco confirmam criação de bloco independente para discutir sobre novas ligas

Rio - Nesta quinta-feira (6), Botafogo e Vasco emitiram notas oficiais confirmando a montagem de um grupo independente ao lado das SAF's de Coritiba e Cruzeiro. Nos comunicados, os rivais cariocas confirmaram o acordo com o fundo de investimentos americano Serengeti e com a gestora de investimentos brasileira Life Capital Partners.

Com a decisão da criação do bloco, os quatro clubes visam "buscar combinar os benefícios econômicos oferecidos pelos financiadores da Liga Forte Futebol com as iniciativas de governança que antes pareciam possíveis com a LIBRA", conforme trecho do comunicado.

Em segunda parte, o grupo convida os demais clubes e suas respectivas lideranças a se juntarem para novas conversas e "deixarem as divergências de lado" em prol de um novo caminho para o futebol brasileiro.

"Nos últimos meses, na luta incansável para conciliar as divergências entre a LIBRA e a Liga Forte Futebol, nos deparamos com dois obstáculos fundamentais e difíceis de ultrapassar. O primeiro foi o desejo de manter o status quo na indústria. A outra foi a disputa entre diferentes atores que estão mais preocupados com suas próprias agendas do que com o futuro do futebol no país."

Confira algumas ideias para formação da nova liga:

- A Governança da Liga será exclusivamente responsabilidade dos Clubes, com representação de cada Clube no Conselho de Administração.



- A liderança da Media Co será uma colaboração separada entre a Liga e o Parceiro Financeiro Estratégico.



- Implementação do Fair Play Financeiro, com ajustes para suprir deficiências dos mecanismos amplamente testados na Europa.



- Estabelecimento de padrões mínimos para instalações e superfícies de jogo, visando atingir a paridade com os mais altos padrões do futebol mundial.



- Gestão direta de oficiais de jogo e árbitros, em colaboração com a CBF, incluindo padrões de educação e responsabilidade.



- Rebaixamento e promoção de apenas 3 clubes por divisão, seguindo o padrão mundial e proporcionando maior estabilidade ao produto brasileiro no mercado.



- Busca e desenvolvimento de tecnologias avançadas para posicionar o Brasil como líder mundial em qualidade da experiência televisiva e eficiência na dis­tribuição global de conteúdo.



- Criação de propriedades comerciais controladas pelos Clubes, a serem explora­das individualmente por cada clube, seguindo o padrão europeu.



- Venda de direitos comerciais e de mídia com valuation apropriado.

Nota Oficial: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco da Gama anunciam iniciativa em prol da evolução do futebol brasileiro



