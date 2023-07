Vídeo: delegação do Brasil é presenteada com álbum de figurinhas exclusivo

Nesta quinta-feira, 06, a CBF anunciou que a Seleção Feminina ganhou um presente especial: um álbum de figurinhas exclusivo com toda a delegação que faz parte da campanha do Brasil na Copa do Mundo. Ele contempla as 26 as jogadoras que foram convocadas para o torneio e também toda a comissão técnica e equipe de apoio.

O álbum, inclusive, conta com espaço para as partidas que foram marcantes no ciclo do Mundial. Além disso, há uma página onde a dona ou o dono pode brincar e eleger quem dentro do grupo se enquadra melhor nos seguintes perfis: jogadora-lenda; rainha da caneta, do desarme, das dancinhas; comilona; piadista; confiante; e a cantora.





"Gostaríamos de reforçar a identidade coletiva através de uma ação lúdica. Além de reforçar o sentimento de pertencimento de todos os membros da delegação brasileira. Sem contar, as dinâmicas divertidas para a conquista das figurinhas, o que também gera novas interações e aumenta a coesão do grupo", disse Marina Gusso, psicóloga de Seleção Feminina, ao site oficial da CBF.

As atletas também receberam uma caixinha de mensagens motivacionais de importantes esportistas. Tudo isso foram ideias que setores da entidade, como Performance, Comunicação e Marketing, planejaram para as jogadoras no período da Copa.

"Nos preparamos para a Copa do Mundo em todos os pilares: físico, técnico, tático e mental. Queremos que as atletas estejam fortes em todos os sentidos. Acreditamos que as mensagens podem acolher e motivar em momentos de pressão que, com certeza, teremos que encarar durante a competição. E, para complementar, foram colocadas fotos de familiares nos quartos para criar um ambiente mais acolhedor que remeta ao conforto de suas próprias casas e ao apoio dos familiares", destacou Marina.