Musa da Copa revela jogador preferido e causa reboliço nas redes sociais

Rio - A musa da última Copa do Mundo, Ivana Knöll, voltou a repercutir nas suas redes sociais ao interagir com seus seguidores. Ela respondeu um questionamento de um fã sobre qual seria seu jogador favorito. A croata apontou o atacante do Manchester City, Erling Haaland.

Recentemente, um encontro entre Ivana Knöll e Haaland agitou os fãs nas redes sociais. Os dois se encontraram em Ibiza, ilha espanhola em o jogador norueguês aproveita suas férias. A modelo compartilhou uma foto tirada com Haaland.



Ivana Knöll ganhou notoriedade na Copa do Mundo. Sua presença chamou a atenção nas sete partidas da Croácia no torneio. Knöll ao torneio com cerca de 600 mil seguidores no Instagram, e hoje tem 3,3 milhões.