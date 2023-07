Liga das Nações: Brasil faz jogo duro, mas perde para a Polônia

Rio - O Brasil sofreu mais uma derrota na Liga das Nações. A seleção brasileira foi derrotada pela Polônia por 3 sets a 1 (com parciais de 25/23, 22/25, 25/21 e 25/21), nesta sexta-feira (7), em Pasay City, nas Filipinas. Já classificado para a fase final da competição, a equipe brasileira foi derrotada no primeiro set, chegou a empatar a partida, fez jogo duro, mas não resistiu.

O destaque do jogo foi o ponteiro Leon, da Polônia, com 22 pontos. Já do lado brasileiro, Alan foi o maior pontuador, com 17. Com a derrota, o Brasil ficou em sexto lugar, mas já está garantido entre os oito melhores para a fase final, entre os dias 19 a 23 de julho, na Polônia. A Seleção volta a quadra no sábado (8), às 00h, contra a China.

O jogo foi equilibrado do início ao fim. A Polônia levou a melhor no primeiro set com parcial de 25 a 23, com destaque para as viradas de bola de Leon e Bednorz. No segundo set, o Brasil neutralizou Leon e encaixou os saques com Alan, Lucão e Judson, e empatou o placar com vitória por 25 a 22. Nos sets seguintes, a seleção brasileira fez jogo duro, mas foi derrotada com parciais de 25 a 21.