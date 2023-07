Jornalista da Globo pede demissão meses após o pai ser dispensado pela emissora

A jornalista Renata Heliborn anunciou pelas redes sociais que pediu demissão da Globo. A decisão foi tomada três meses após o pai, Carlão do Vôlei, ex-jogador da Seleção Brasileira, também ser dispensado da função de comentarista.



Renata postou um vídeo nas redes sociais de momentos marcantes de sua passagem pela emissora. Ela entrou na emissora como estagiária em 2014 e se destacou como repórter e produtora ao lado do marido, o repórter Marcelo Courrege, em coberturas na Rússia, Paris e Londres, além da Copa do Qatar em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Heilborn (@reheilborn)

"Pra além do giro do mundo, você me fez jornalista. E nunca foi linear. Mas se fosse linear não teria frio na barriga. Aliás, sintam frio na barriga, é bom demais. Essa vontade de estar aqui quase me fez deixar de ser quem eu realmente sou, a mulher na qual eu acredito. A vida nem sempre é o que a gente planejou pra ela. E eu tive que fazer uma escolha. A verdade tem uma potência tão grande que assusta. Mas ela é o que é. E é sempre melhor que o resto. A gente se vê por aí", postou a profissional.

Nos stories, Renata reforçou a mensagem de que a demissão foi de caso pensado e que contou com o apoio da família.



"Não foi de agora. Faz umas três semanas, já. Minha família e meus amigos, mais próximos, já sabiam. Eu tava processando, tudo. Foi muito pensado, afinal, foram quase dez anos. Eu pedi para sair", disse.



O marido Marcelo Courrege, um dos principais repórteres da emissora, postou uma mensagem para mostrar que apoia a decisão da esposa.



"Deve ser muito difícil dizer esse adeus… E a sua coragem pra fazer isso, pra seguir o caminho no qual você acredita, me inspira, linda. Mais uma vez, como em tantas outras, eu tô aprendendo contigo. A partir de agora o seu enorme talento pra criar conexões com as pessoas vai atingir a plenitude. É clichê, mas o céu é mesmo o limite para comunicadoras como você! As parcerias vão continuar existindo com essa legião de amigos/fãs que te seguem. A casa será diferente… E talvez sejam muitas casas. Ficam o carinho pra quem merece e uma coleção de lembranças incríveis de tantos momentos bons nesses tantos lugares proporcionados por um mesmo lugar. Tudo é experiência e vivência. Tudo se acumula pra gente melhorar como ser humano e profissional. Estarei por aqui pra bater palmas e te dar apoio. Te amo!", disse.