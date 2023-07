F1: Verstappen lidera primeiro dia de treinos do GP da Inglaterra

Ninguém foi mais rápido do que Max Verstappen no primeiro dia de treinos do GP da Grã-Bretanha. O atual bicampeão mundial liderou as duas atividades na pista de Silverstone, em Northamptonshire, no Reino Unido, e anotou a volta mais rápida do dia no segundo treino livre, com a marca de 1min28s078.

A grande surpresa do dia foi Alexander Albon, que colocou a Williams em terceiro lugar nas duas atividades. No segundo treino livre, o piloto anglo-tailandês ficou apenas 0s218 atrás do líder Max Verstappen. Sergio Perez, da RBR, e Carlos Sainz, da Ferrari, ficaram em segundo nos treinos 1 e 2, respectivamente.

A Ferrari mostrou consistência nos dois treinos. Na primeira atividade do dia, Charles Leclerc fez a melhor volta da equipe com a marca de 1m29s280, mas foi apenas o quinto colocado. No treino livre 2, ele teve problemas hidráulicos e viu Carlos Sainz anotar o segundo melhor tempo com de 1m28s100 (+0s022).

Já entre os pilotos britânicos, Lando Norris teve o melhor desempenho do dia, anotando o oitavo melhor tempo no primeiro treino livre. Já na segunda atividade, George Russell teve a melhor marca, mas foi apenas o 12º colocado geral. Lewis Hamilton foi o 12º e o 15º, respectivamente.

Os carros voltam para a pista neste sábado (8) para o terceiro treino livre, às 7h30, e a classificação que define a ordem de largada, às 11h (de Brasília). A corrida da etapa da Grã-Bretanha acontece no próximo domingo (9), às 11h, no circuito de Silverstone.