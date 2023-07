Renato Gaúcho defende Luan e abre as portas do Grêmio: 'Comigo sempre rendeu'

Rio - Campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017, o atacante Luan, hoje no Corinthians, viveu uma situação muito triste nesta semana. O jogador, de 30 anos, foi agredido por torcedores alvinegros em um motel na cidade de São Paulo. Técnico do clube gaúcho, Renato Portaluppi, prestou solidariedade a Luan e abriu as portas para um possível retorno ao Tricolor de Porto Alegre.

"É lamentável o que aconteceu. Tem certas coisas que acontecem nesse país que é difícil de entender. É uma situação que muitas vezes acontece em alguns clubes e todo mundo vai empurrando com a barriga. No nosso país, as coisas começam a se mexer um poquinho quando alguém morre. Enquanto alguém não morrer, está tudo certo. As autoridades têm que fazer alguma coisa, se não vira uma bola de neve. Amanhã depois é uma facada, um tiro", afirmou em entrevista coletiva.

Renato Gaúcho relembrou os momentos com Luan, principalmente em 2017, quando comandou o Grêmio no seu último título da Libertadores, que teve o atacante como protagonista. O treinador abriu as portas para um possível retorno do jogador ao Tricolor.

"Se a gente bater o martelo de trazer, aí é com o presidente. Tem que ver com o presidente, executivo. Ninguém está prometendo. Mas comigo sempre foi um grande profissional, se entregou dentro dos jogos e treinos. Eu falo que não gosto de trabalhar com jogador santo, gosto de quem é um pouco fora da casinha, mas no final de semana ele dava dor de cabeça para adversário. Mas sempre treinou, jogou e nos ajudou. É uma ideia que a gente vai amadurecendo para ver semana que vem", finalizou.