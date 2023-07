Botafogo, Cruzeiro e Vasco anunciam pré-contrato com a Brax para a comercialização de placas publicitárias

Nesta sexta-feira, 07, Botafogo, Cruzeiro e Vasco anunciaram em nota conjunto que firmaram um pré-contrato com a Brax Sports Assets para a comercialização de placas publicitárias em partidas dos times no Brasileirão. Uma vez assinado, o contrato será válido a partir de 2025, com duração até o fim de 2029.

Vale lembrar que, na última quinta-feira, as três SAF's juntamente com o Coritiba haviam anunciado que criaram um bloco independente para debater a criação da nova liga. Assim, se posicionaram ao centro das discussões entre a LIBRA e a Liga Forte ( clique aqui e saiba mais ).

LEIA NOTA OFICIAL

Sobre a Brax Sports Assets



Com grande experiência no futebol brasileiro e um vasto relacionamento com os principais players sul-americanos, a BRAX atua como a líder de mercado na área de marketing esportivo no país e será uma importante parceira em prol da ampliação de receitas dos clubes.



Atualmente a maior gestora de direitos comerciais de arena do futebol brasileiro, a BRAX revolucionou a publicidade com o conceito multidisciplinar inovador, pautada na ética e transparência. Mais do que isso, de braços dados com o futebol brasileiro, a BRAX defende que os clubes necessitam firmar acordos e parcerias com quem efetivamente tem expertise no segmento.



Cruzeiro SAF

SAF Botafogo

Vasco da Gama SAF