Finalista da Liga dos Campeões está próximo do Manchester United

O Manchester United está próximo de fechar a contratação do goleiro Onana, da Inter de Milão, que foi finalista da última edição da Liga dos Campeões. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

De acordo com ele, a oferta final para a Internazionale deve chegar em breve, e, então, o acordo será fechado. A expectativa é de que o negócio seja concluído até o fim da próxima semana.

Onana deve assinar contrato válido por quatro anos, com opção de extensão do vínculo por mais uma temporada. O United, inclusive, quer que o jogador viaje para os Estados Unidos, onde o time realizará a pré-temporada.

O camaronês fez boa parte da carreira no Ajax, da Holanda. Lá, trabalhou com o técnico Erik ten Hag - hoje no Manchester Unite - e ganhou projeção internacional. O bom desempenho chamou a atenção da Inter de Milão, que contratou o goleiro em 2022. Ele, aliás, foi peça fundamental para a equipe italiana chegar até a decisão da Liga dos Campeões 2022/23.