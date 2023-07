Santos é punido pelo STJD e encara Botafogo e Vasco com portões fechados

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Santos por conta dos incidentes no clássico com o Corinthians, no dia 21 de junho, na Vila Belmiro. O clube foi condenado a perda de mando de campo e portões fechados por oito partidas no Campeonato Brasileiro, além de uma multa de R$ 80 mil. O Peixe já cumpriu um jogo de punição, contra o Flamengo, pela 11ª rodada.

O duelo contra o Goiás, neste domingo, será mantido na Vila Belmiro devido a falta de tempo hábil para alterar o local de disputa. Porém, os jogos contra Botafogo, Athletico-PR, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e RB Bragantino devem ser disputadas a 150 km de distância da Vila Belmiro. O caso foi julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD. O clube vai recorrer da decisão.

O Santos foi indiciado com base nos parágrafos I e III artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir." O Vasco recebeu uma punição semelhante pelos incidentes em São Januário, com quatro jogos com portões fechados e multa de R$ 60 mil. Assim como o clube paulista, já cumpriu um.