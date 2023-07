Marinho reflete sobre período no Flamengo: 'Não foi dos melhores'

O atacante Marinho, ex-Flamengo, foi apresentado como nova contratação do Fortaleza nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva, o jogador de 33 anos comentou sobre suas expectativas no Leão do Pici, mas também refletiu sobre sua passagem no Rubro-Negro, que ele classificou como um período conturbado.

"Foi um período que não foi dos melhores. No Flamengo foi um fato isolado. Olhando minutagem, eu joguei pouco. Mas tenho números legais. Fiz gol em semifinal de Libertadores. Eu chego aqui com outro pensamento, de chegar, ajudar, jogar e fazer o que eu sempre gostei que é estar em campo. Lá eu ajudava meus companheiros, mas de outras formas. Na minha cabeça, é muito claro o que eu consigo contribuir para os meus companheiros no treinamento, eles levam para o jogo também", refletiu Marinho.

O atacante de 33 anos chegou ao Flamengo em 2022, após duas boas temporadas no Santos. Entretanto, Marinho não conseguir repetir esse bom desempenho no clube carioca, ficando no banco de reservas na maior parte de sua passagem pelo Rubro-Negro. Ao todo, ele marcou seis gols e deu nove assistências em 59 jogos disputados.

Sua reta final no Flamengo também ficou marcado por um episódio de indisciplina com a comissão técnica do treinador Jorge Sampaoli. Após isso, ele ficou um período afastado dos treinos com a equipe rubro-negra, e depois foi vendido para o Fortaleza por 400 mil euros (R$ 1,9 milhão).