Andrey Santos, ex-volante do Vasco, atrai o interesse de gigante europeu

Rio - Contratado em janeiro pelo Chelsea, o volante Andrey Santos, ex-Vasco, pode estar de saída dos Blues. Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o brasileiro está na mira do Barcelona para esta janela de transferências. O clube catalão busca um substituto para Sergio Busquets, que se transferiu para o Inter Miami, time dos Estados Unidos que também conta com Lionel Messi.

O diretor-esportivo do Barcelona, Deco, ex-jogador do Fluminense, é quem deve mediar as negociações com os agentes de Andrey, assim como o treinador Xavi Hernández. Até agora, o clube catalão se movimentou pouco no mercado, trazendo apenas dois reforços: o zagueiro Iñigo Martínez, ex-Athletic Bilbao, e o meia Ilkay Gundogan, campeão da Liga dos Campeões com o Manchester City.

O volante se apresentou ao Chelsea nesta semana para o início da preparação para a próxima temporada. Com a saída de meio-campistas como Kovacic, Mount e Kanté, a tendência é que Andrey venha a ter mais espaço nos "Blues".

Andrey foi comprado pelo Chelsea por 15 milhões de euros (R$ 78,9 milhões) fixos ao Vasco, além de cerca de 8 milhões de euros (R$ 42,1 milhões) que podem ser pagos em objetivos. O volante brasileiro assinou contrato com os Blues por cinco temporadas.