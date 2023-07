Antigo desejo do Flamengo, Thiago Mendes é o novo reforço de clube do Catar

Nesta sexta-feira, 07, Al-Rayyan oficializou a contratação do brasileiro Thiago Mendes, que estava no Lyon. Os franceses informaram que receberam 4,211 milhões de euros (pouco mais de R$ 22,5 milhões na cotação atual) pela venda do volante. O contrato com o clube do Catar é válido por duas temporadas.





Thiago Mendes se profissionalizou no Goiás e chegou ao São Paulo em 2015. Depois de três temporadas com a camisa do Tricolor Paulista, ele se transferiu para o futebol francês.

O primeiro clube do volante na França foi o Lille, onde ficou até 2019, quando chegou ao Lyon. No ano passado, ele chegou a estender o vínculo com o clube até junho de 2025.

Em 2022 e 2021, o brasileiro despertou interesse do Flamengo. No entanto, não houve acordo e ele permaneceu no Velho Continente.