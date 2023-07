Clubes da Libra assinam contrato de exclusividade com fundo de investimento árabe

Rio - Os clubes da Libra assinaram nesta sexta-feira (7) um contrato de exclusividade com o fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, para a negociação da venda de direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025. Ao todo, oito clubes da Série A e sete da Série B chegaram a um entendimento com os investidores árabes.

A assinatura do documento de exclusividade representa o compromisso dos clubes de que apenas acessarão o mercado em bloco e via Libra. A expectativa é de que as tratativas pelos direitos de TV avancem a partir deste momento. Existe a expectativa que o Atlético-MG se junte ao grupo, mas o clube mineiro está em processo de transição para se tornar SAF.

Recentemente, quatro clubes da Série A saíram da Libra e assinaram com os investidores da Liga Forte Futebol, mas sem ingressar no outro bloco: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco. O quarteto decidiu criar um novo grupo que busca "combinar os benefícios econômicos oferecidos pelos financiadores da LFF com as iniciativas de governança que antes pareciam possíveis com a Libra".

O Mubadala Capital é um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, cujo principal acionista é o governo do país. Na última semana, os sete clubes da Série B receberam um adiantamento de R$ 3 milhões após assinarem o acordo de exclusividade. O grupo oferece pagar à vista um valor acima de R$ 1 bilhão aos clubes em troca de 12,5% sobre seus direitos de transmissão por 50 anos.

Confira abaixo os integrantes:

Série A: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Santos, Bahia e Red Bull Bragantino

Série B: Vitória, Ponte Preta, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Sampaio Corrêa

Divisão dos valores por clubes:

Flamengo - R$ 158 milhões

Corinthians - R$ 148 milhões

Palmeiras - R$ 128,5 milhões

São Paulo - R$ 128,5 milhões

Grêmio - R$ 99,5 milhões

Santos - R$ 99,5 milhões

Bahia - R$ 60 milhões

Vitória - R$ 60 milhões

Ponte Preta - R$ 40,5 milhões

Guarani - R$ 31 milhões

Red Bull Bragantino - R$ 31 milhões

Ituano - R$ 11 milhões

Mirassol - R$ 11 milhões

Novorizontino - R$ 11 milhões

Sampaio Corrêa - R$ 11 milhões