Dupla brasileira toma virada e perde na estreia em Wimbledon

Campeões do Australian Open deste ano, a dupla brasileira Luisa Stefani e Rafael Matos caiu na estreia da chave de duplas mistas de Wimbledon. Com parciais de 5/7, 7/6 (3) e 6/2, o dueto composto pela russa Liudmila Samsonova e o italiano Andrea Vavassori saiu com a vitória.

Em um primeiro set bastante equilibrado, os brasileiros obtiveram a quebra no último game e fecharam a primeira parcial. O segundo set seguiu e parelho e foi decidido tiebreak, porém no terceiro, a dupla adversária teve mais facilidade e venceram o jogo de virada por 2 sets a 1.

Apesar da derrota, Matos e Stefani ainda seguem em Wimbledon torneio de duplas e estreiam neste sábado (8) com seus respectivos pares. Rafael, junto com o português Francisco Cabral, encaram os britânicos Liam Broady e Jonny O'Mara. Por sua vez, Luisa, em conjunto com a francesa Caroline Garcia, duelam com as americanas Ashlyn Krueger e Catherine McNally.