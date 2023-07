Pentacampeão com o Brasil analisa chegada de Diniz na Seleção: 'Grande oportunidade'

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, na quarta-feira (5), Fernando Diniz como novo técnico interino da Seleção. O treinador vai dividir trabalho com o Fluminense até a chegada de Carlo Ancelotti, cotado para ser o treinador, que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024.



Em entrevista à Betfair, o pentacampeão da Copa do Mundo de 2002, Rivaldo, elogiou a escolha por Fernando Diniz, analisando a chance de desenvolver o trabalho no Brasil.

"É uma grande oportunidade para o Diniz de poder estar na Seleção Brasileira. Foi por isso que eu imaginei que ele aceitaria essa oportunidade, mesmo sabendo que poderia vir outro treinador no meio do ano que vem. Eu acredito que ele vai fazer o seu trabalho pensando da forma com que ele trabalha no Fluminense, tendo toda a liberdade, com a CBF dando autonomia para ele convocar quem ele quiser", destacou.



O italiano tem contrato com o Real Madrid até 2024, ficando livre para assumir a Seleção a partir de julho. A Copa América terá início no dia 20 de junho e ainda não se sabe se o comando será de Fernando Diniz ou Ancelotti, caso a contratação seja confirmada.



"Mesmo sabendo que pode vir outro treinador em 2024, ainda não tenho 100% de certeza da chegada de Ancelotti. Eu não ouvi nenhuma entrevista dele falando que já acertou com o Brasil ou não. Ou que o Real Madrid também já tenha falado algo sobre continuar o ano no clube espanhol."