Uefa libera jogos entre clubes do mesmo dono em competição continental

A Primeira Câmara do Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa (CFCB) publicou nesta sexta-feira (7) uma permissão para que clubes do mesmo dono joguem simultaneamente uma competição continental. A nova medida libera que equipes que possuem o indivíduo ou empresa como acionista majoritário se enfrentem em partidas da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Na próxima temporada, haverá confrontos entre seis equipes que compartilham do mesmo dono: o Aston Villa, da Inglaterra, e o Vitória de Guimarães, de Portugal, que são comandados pela companhia V Sports; o Brighton, da Inglaterra, e o Royal Union Saint Galloise, da Bélgica, que pertencem ao investidor Tony Bloom; e o Milan, da Itália, contra o Toulouse, da França, do fundo norte-americano Red Bird Capital.

A manobra utilizada pela Uefa gerou incertezas. O artigo 5 do regulamento da Liga dos Campeões, que aborda sobre integridade e participação de multi-clubes, define de forma reiterada que não é permitido a qualquer indivíduo, entidade legal ou clube possuir ações ou estar envolvido com mais de um participante. A solução foi mudar os membros do conselho de administração das empresas - por renúncia ou substituição.

Na maioria dos casos, os donos alegaram que, com a mudança na administração, o clube já não teria mais conexão direta com os tomadores de decisão de outra agremiação. Para minimizar os riscos das manobras, a Uefa determinou que os clubes estão proibidos de transferir jogadores entre si, mesmo por empréstimo, até setembro de 2024, além do impedimento de celebrar qualquer tipo de acordo ou compartilhar dados.