Palmeiras x Flamengo: árbitro relata discussão com diretor do Verdão após o jogo

O árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) relatou na súmula do empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, no último sábado (80, no Allianz Parque, reclamações de um membro da delegação do clube paulista, no túnel que dá acesso aos vestiários do estádio.

No relato, Ramon aponta Carlos Farto, dirigente responsável pela parte da sede do Verdão, como chefe de segurança e com o seguinte questionamento:

"Vocês não esperam nem o delay, apita sempre antes, pelo amor de Deus, vocês não cumprem nem a regra, isso não existe, você e louco de não dar vermelho."

O lance em questão foi um encontrão do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, no volante Richard Ríos, dentro da área de defesa da equipe comandada por Abel Ferreira. Jogadores reclamaram e pediram reviasão no VAR, mas Ramon Abatti sequer foi acionado.