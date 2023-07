EA Sports revela detalhes do primeiro jogo após fim da parceria com a Fifa

Rio - A EA Sports, desenvolvedora de jogos eletrônicos, divulgou nesta segunda-feira (10) detalhes do game sucessor do Fifa 23. O EA Sports FC 24 será o primeiro jogo de futebol da empresa canadense após 30 anos de parceria com a Fifa.

A desenvolvedora canadense não chegou a um acordo de renovação com a entidade máxima do futebol, que pedia US$ 1 bilhão (R$ 4,95 bilhões) pelo período de quatro anos para renovar a licença. Não houve acordo entre as partes.

O EA Sports FC 24 terá o licenciamento exclusivo das competições da Conmebol e Uefa. Apesar do fim da parceria com a Fifa, a desenvolvedora não foi afetada com os contratos com outros parceiros e continuará tendo o jogo de futebol eletrônico mais vendido do mundo.

Por outro lado, o jogo segue sem os jogadores reais do futebol brasileiro. Os clubes serão licenciados em virtude da parceria com a Conmebol, mas os atletas serão genéricos. No Brasil, a desenvolvedora teria que negociar individualmente com cada um, diferentemente do que ocorre em outras ligas do mundo.

Confira o vídeo de lançamento: