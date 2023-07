Vídeo: Messi tem rosto pintado em prédio antes de estreia no Inter Miami

Lionel Messi, que já tem datas para ser apresentado estrear pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, ganhou uma homenagem. Com participação do presidente da equipe, David Beckham, um mural gigante com o rosto do craque argentino foi pintado em um prédio em Miami e registrado nas redes sociais.

"Tem alguma coisa que David Beckham não faça? Acabou de chegar na cidade e veio direto para aqui. Sim, é ele ali clareando os dentes (de Messi), como podemos ver. Beijos de Miami", escreveu a esposa de David Beckham, Victoria, marcando Messi na mensagem.

A ansiedade pela estreia de Messi no Inter Miami é grande. O argentino está de férias após a temporada europeia, enquanto a equipe norte-americana não faz uma boa campanha na Major League Soccer (MLS). Com 18 pontos em 21 jogos, o time é o último colocado na tabela do torneio.