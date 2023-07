Tênis: Djokovic confirma favoritismo e vai às quartas de Wimbledon

Novak Djokovic avançou às quartas de final de Wimbledon. Atual campeão, o número 2 do mundo venceu o polonês Hubert Hurkacz, 18º colocado do ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (6), 7/6 (6), 5/7 e 6/4. A partida começou neste último domingo (9), mas foi interrompida por causa do limite de horário.

No Reino Unido, os jogos esportivos devem terminar até 23h na capital Londres. O duelo entre o sérvio e o polonês recomeçou nesta segunda-feira (10). Após abrir 2 sets a 0, Djokovic cedeu um set pela primeira vez na competição, mas conseguiu fechar o placar em 3 a 1 para avançar às quartas de final.

Djokovic é o atual campeão de Wimbledon desde 2018. Ele também venceu em 2011, 2014 e 2015. Em 2016 e 2017, abandonou o torneio por causa de lesões. Já em 2020, não foi realizada a competição por causa da pandemia do novo coronavírus.

Em busca da vaga na semifinal, Djokovic enfrentará o russo Andrey Rublev, número 7 do mundo, nesta terça-feira (11), às 10h45 (de Brasília). Em janeiro deste ano, o sérvio venceu o rival nas quartas de final do Aberto da Austrália. No histórico do confronto, são três vitórias de Djokovic em quatro duelos.