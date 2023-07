Lucas Paquetá é o novo a camisa 10 do West Ham, da Inglaterra

Nesta segunda-feira, 10, o West Ham anunciou que Lucas Paquetá é o novo camisa 10 do time - antes, ele vestia a 11. O número ficou vago com a saída de Manuel Lanzini, que não renovou o vínculo com os Hammers.

O brasileiro chegou ao clube inglês na última temporada. Com a camisa do West Ham, o meio-campista disputou 41 jogos oficiais, marcou cinco gols, deu sete assistências e foi peça importante na conquista da Liga Conferência.

Vale mencionar que Lucas Paquetá não foi o único a mudar de número para a próxima temporada. Conforme anunciou o West Ham, mais três atletas também trocaram. Confira abaixo:

- O goleiro Areola, que usava a 13, vestirá a camisa 23.

- O meia-atacante Cornet, que usava a 14, vestirá a camisa 17.

- O atacante Scamacca, que usava a 7, vestirá a camisa 11.