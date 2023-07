Jogador de clube árabe revela propostas de Botafogo, Flamengo e Vasco

Camisa 10 do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Igor Coronado é um jogador brasileiro pouco conhecido em seu país natal. Conhecido como garçom do clube árabe, o meia-atacante é um dos destaques da equipe e chegou a entrar no radar de três dos quatro principais clubes cariocas. Em entrevista ao "ge", ele revelou propostas de Botafogo, Flamengo e Vasco.

"Teve muitas coisas, os mais concretos foram Botafogo, Vasco, Flamengo, São Paulo. De outros teve perguntas sobre salário, sondagens normais. Mas me surpreendeu porque foram muitos clubes. Te passei os nomes de clubes que passaram propostas. Isso me surpreendeu bastante", disse.

Titular absoluto do Al-Ittihad, Igor Coronado chegou ao clube árabe em 2021, depois de passar por Suíça, Malta e Itália. Na atual temporada, ele foi campeão da Supertaça e da Liga Árabe, superando o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Em dois anos no time, ele já fez 54 jogos, marcou 11 gols e deu 26 assistências.

Empolgado com as chegadas de Kanté, ex-Chelsea, e de Karim Benzema, ex-Real Madrid, para a próxima temporada, o brasileiro espera que a equipe árabe suba ainda mais de nível. Além disso, ele projetou uma parceria de sucesso com o atacante francês, eleito o melhor jogador do mundo em 2022.

"Fico feliz, os dois vão chegar para, com certeza, melhorar. A gente tem o Mundial de Clubes neste ano, vai ser lá na Arábia Saudita, a gente foi campeão da Liga, e o campeão do país-sede participa. A gente já estava em um nível muito bom e, com certeza, com esses caras chegando, tem só a melhorar", falou, completando: "Vou tentar ajudar ele (Benzema). Espero que a gente ali encaixe bem", concluiu.