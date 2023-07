Jogador da seleção brasileira de basquete tem casa roubada na Espanha

Rio - O armador Marcelinho Huertas, da seleção brasileira de basquete, teve a casa roubada na madrugada desta segunda-feira (10), na cidade de Tenerife, na Espanha. O jogador, que atua pelo time local, perdeu três relógios recebidos pelos títulos da Liga ACB e a aliança de casamento de sua mulher.

"Entraram aqui em casa de madrugada e não sei como porque temos sistema de segurança com alarme. Entraram por uma janela do quarto de um dos meus filhos, que tem grades. Não sei nem como tiveram tempo e a capacidade de fazer antes que a polícia chegasse e tomasse alguma atitude", disse.

"Levaram coisas de muito valor também como relógios, joias e anéis de casamento da minha mulher. Eram coisas que levamos muito tempo pra conquistar e com muito trabalho. Levaram três relógios de campeão da Liga ACB e muitas coisas de casa. Deixaram a casa uma bagunça", completou.

Marcelinho Huertas, de 40 anos, defende o Tenerife, da Espanha, desde 2019. O brasileiro possui uma longa carreira no basquete europeu, com passagens pelos espanhóis Joventud, Bilbao, Barcelona e Baskonia, além do italiano Bologna. Entre 2015 e 2017, atuou no Los Angeles Lakers, da NBA.