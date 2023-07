Treinador de Zâmbia é acusado de abuso sexual às vésperas da Copa do Mundo

Faltando apenas duas semanas para o início da Copa do Mundo Feminina, a seleção de Zâmbia, que fará sua estreia em Mundiais, está envolta em um escândalo. De acordo com o jornal inglês "The Guardian", o técnico Bruce Mwape está sendo investigado pelo crime de abuso sexual, conforme denúncias de jogadoras.

Mwape comanda a seleção de Zâmbia desde 2018, quando ajudou a equipe a conseguir a classificação para o Mundial deste ano, na Austrália e na Nova Zelândia, de forma inédita. Em setembro de 2022, a FAZ (Associação de Futebol de Zâmbia) afirmou que iniciou uma investigação de abuso sexual contra jogadoras da seleção feminina, tendo Mwape e Kaluba Kangwa, técnico do sub-17, entre os investigados.

"Se ele (Mwape) quiser dormir com alguém, você tem que dizer sim. É normal que o técnico durma com as jogadoras no nosso time", denunciou uma atleta ao "The Guardian", que não quis se identificar.

Outra fonte alegou que a Federação faz "vista grossa" com as denúncias de abuso contra Mwape, por conta de seu sucesso esportivo à frente da seleção feminina de Zâmbia.

"Elas são ameaçadas com punições se falarem alguma coisa que tenha acontecido. A federação ignora, pois as mulheres tiveram bons resultados. É uma forma deles mostrarem ao público e para as autoridades uma imagem de sucesso. Mas nos bastidores, a situação é muito feia", revelou outra fonte.

Em comunicado oficial, o secretário-geral da FAZ, Adrian Kashala, manifestou que a federação vai abrir um inquérito para investigar as denúncias contra Bruce Mwape. A Fifa também vai investigar o caso.



"Apesar de não termos recebido nenhuma denúncia oficial nas alegações, nós as consideramos muito sérias e abrimos um inquérito para apurar. Nós vamos colaborar com a polícia de Zâmbia e outras autoridades competentes para lidar com este caso", disse a federação, em comunicado.