Al-Nassr ganha amistoso em Portugal na estreia de Luís Castro, ex-Botafogo

Na estreia do técnico Luís Castro, ex-Botafogo, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, venceu o Alverca, por 2 a 0, nesta segunda-feira (10), em amistoso disputado no Algarve, em Portugal, no início da pré-temporada.

Ainda sem o astro português Cristiano Ronaldo e novo reforço Brozovic, croata, que aumentaram as férias devido à compromissos com suas seleções em junho, a equipe saudita contou com boa atuação do atacante brasileiro Anderson Talisca, que deu assistência para o primeiro gol e anotou o segundo.

Luís Castro deixou o Botafogo no dia 30 de junho e se juntou rapidamente à delegação do Al-Nassr em Portugal, levando também os auxiliares João Brandão e Victor Severino. Pelo Botafogo, foram 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Bruno Lage, também português, foi contratado pera o seu lugar.

O Al-Nassr tem mais três amistosos em Portugal, contra Farense, Celta de Vigo e Benfica. Depois, a equipe comandada por Luís Castro irá ao Japão para enfrentar o PSG e a Inter de Milão, vice-campeã da Liga dos Campeões na última temporada.

Veja os gols da vitória do Al-Nassr

Great Assist from Talisca

Adam scored with a left footed finish pic.twitter.com/jHtja8i5PB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 10, 2023