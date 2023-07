Com problemas físicos, Neymar não deverá disputar amistosos pelo PSG na pré-temporada

Rio - De volta ao PSG para iniciar os trabalhos para a próxima temporada, Neymar teria se apresentado ao clube francês em condições preocupantes. De acordo com o jornal "L'Equipe", o brasileiro ficou de fora dos treinamentos com bola e não fez movimentos que forçassem seu tornozelo direito, que foi operado no mês de março.

Neymar sofreu uma lesão na região durante uma partida do Campeonato Francês, em março, e ficou de fora do restante da temporada europeia. A tendência é que o atacante fique de fora dos amistosos do PSG durante a pré-temporada.

No dia 21 de julho, a equipe fará um amistoso contra o recém-promovido à Ligue 1 Le Havre, no CT de Poissy. Depois, o clube inicia uma turnê no Japão, entre os dias 22 de julho e 2 de agosto, quando enfrentarão o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e o Cerezo Osaka, nos dias 25 e 28 de julho. O PSG também enfrenta a Inter de Milão, vice-campeão da Europa, no dia 1º de agosto.

A continuidade de Neymar no clube francês também é incerta. O brasileiro, de 31 anos, tem contrato até junho de 2027, porém, existe a possibilidade do atacante ser negociado. Questionado sobre a situação, o novo treinador do PSG, Luis Enrique, afirmou que a situação do camisa 10 da Seleção será avaliada internamente.