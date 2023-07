Amiga relata últimos momentos de jovem morta antes de jogo entre Palmeiras e Flamengo: 'Estava se divertindo'

Rio - A jovem Gabriela Anelli, de 23 anos, que morreu no último sábado, após ser atingida por uma garrafa de vidro nos arredores do Allianz Parque, antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, viveu momentos de descontração antes da confusão. A amiga de Gabriela, Rafaela, contou que recebeu vídeos da jovem e de outro amigo, que chegaram ao estádio antes dela.

"Eu, ela e o Iuri, a gente era o nosso trio, a gente era irmãos. Naquele dia, eu ia um pouco mais tarde, ela acabou indo um pouco mais cedo e os dois ficaram mandando vídeos pra mim, se divertindo", disse em participação no programa "Encontro", da Rede Globo.

Rafaela contou que a região em que Gabriela acabou sendo morta costuma ser frequentada por torcedores comuns e por famílias. "Eu tinha subido diretamente pro Allianz Parque. A briga foi do outro lado do estádio, na praça Padre Antônio Tomaz, aquele setor é setor de família, só gente que tem dinheiro vai pra aquele setor e também o setor visitante. Então o policiamento sempre foi rígido, só que naquele momento não teve", afirmou.

Rafaela afirmou que ficou sabendo do que havia acontecido com a amiga devido a uma ligação de Iuri. "Eu fiquei sabendo porque alguns amigos pegaram e desceram para ficar com a gente, houve uma correria de alguns amigos meus, que chegaram pra gente e falaram: 'A Anelli foi atingida"".

Rafaela relatou que conseguiu ver Gabriela antes da morte da jovem. "Quando eu a vi, ela estava deitada no hospital. Por ter sido a última pessoa, a última amiga que ela abraçou, que ela viu na UTI, isso mexe muito comigo."

A amiga falou sobre o amor que Gabriela tinha pelo Palmeiras. A jovem fez uma rifa para conseguir acompanhar o time em uma partida no Paraguai. Além do clube paulista, outra paixão da torcedora era a cachorrinha.



"Ela também era apaixonada pela Sininho, não posso esquecer a cachorrinha dela. Ela sempre foi essa pessoa maravilhosa. Eu daria de tudo para estar com ela de novo", contou.

O corpo de Gabriela Anelli está sendo velado na manhã desta terça-feira, em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo. A cerimônia começou às 6h e deve ser encerrada às 13h.

Torcedor do Flamengo foi preso em flagrante

Preso em flagrante, o torcedor do Flamengo responsável por matar Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, no último sábado (8), responderá por homicídio doloso. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, admitiu ter arremessado a garrafa que acertou Gabriela Anelli, de 23, durante confronto entre torcedores nos arredores do Allianz Parque.

Leonardo Felipe Xavier Santiago foi preso em flagrante. O caso ocorreu por volta das 18h, na região da rua Padre Antônio Tomás, próximo ao setor de visitante do Allianz Parque. O torcedor do Flamengo admitiu que arremessou a garrafa quando a divisória que separava a torcida local e visitante foi aberta próxima ao portão D para a passagem de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM).