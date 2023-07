Comissão de Arbitragem afasta árbitro do Rio após erro no jogo do Santos

Rio - O árbitro Bruno Arleu de Araújo, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), foi afastado pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo Wilson Seneme, chefe da comissão, o árbitro cometeu um "erro grave" ao marcar um pênalti a favor do Santos contra o Goiás, no último domingo (9), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

"Preocupa é o árbitro ter a oportunidade de rever a jogada e seguir analisando como uma ação de infração, mesmo com a revisão. Nos remete a dizer: precisamos trabalhar, e muito. A gente não pode errar, num jogo de tão alto nível e com árbitro internacional. Tem que trabalhar o árbitro para que isso não ocorra. Ele vai passar pelo programa de desenvolvimento da arbitragem para se recuperar", disse Seneme.

O lance ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo. Após uma bola levantada na área do Goiás, o árbitro Bruno Arleu marcou pênalti quando o zagueiro Joaquim, do Santos, caiu na área em uma disputa de bola com Halter, do Esmeraldino. O árbitro foi chamado pelo árbitro de vídeo Igor Junio Benevenuto de Oliveira para revisar a jogada, mas manteve a decisão pela penalidade.

A jogada foi revisada por um grupo de 11 instrutores de arbitragem e, de forma unânime, foi apontado o erro de Bruno Arleu em manter a marcação do pênalti. Mendoza converteu a cobrança e garantiu a vitória do Santos sobre o Goiás por 4 a 3. Com o resultado, o Peixe voltou a vencer após três meses e se afastou da zona de rebaixamento, enquanto o Esmeraldino se manteve em 17º lugar.

Bruno Arleu de Araújo é do quadro FIFA. Ele será enviado para o Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA) e ficará fora da escala por tempo indeterminado. O árbitro passará por um processo de reforço de conceitos de interpretação das regras. Na última semana, a comissão afastou Jean Pierre Gonçalves, que não expulsou Zé Ivaldo, do Athletico, por uma cotovelada em Endrick, do Palmeiras.