Familiares e amigos se despedem de torcedora do Palmeiras morta por estilhados de garrafa

O corpo da jovem Gabriela Anelli, de 23 anos, que morreu na última segunda-feira (10) , após ser atingida por uma garrafa de vidro nos arredores do Allianz Parque, antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, no domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro, foi velado nesta terça (11), no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O velório iniciou às 6h e foi até as 13h, horário do enterro.

A primeira cerimônia foi reservada a familiares e amigos de Gabriela. Depois, às 10h30, o portão do cemitério foi aberto para não convidados. O velório contou com torcedores do Palmeiras, além de membros de todas as torcidas organizadas ligadas ao clube, esses que estavam uniformizados.

Gabriela Anelli fazia parte da principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde. A jovem estava perto da sede de outra uniformizada do clube paulista, a Porks, a qual seu namorado faz parte, quando estilhaços da garrafa lançada por um torcedor do Flamengo atingiram a veia jugular de seu pescoço e a glândula tireoide.

A torcedora do Palmeiras ficou internada na Santa Casa, no Centro de São Paulo, e chegou a ser operada na noite do último sábado (8). No entanto, ela acabou sofrendo duas paradas cardíacas e não resistiu aos ferimentos.