Saiba quanto Sampaoli, técnico do Flamengo, cobra de Neto na Justiça por acusação de racismo

Rio - Após ser acusado de racismo, o técnico Jorge Sampaoli ingressou com duas ações na Justiça contra o apresentador Neto e a Band. Em uma delas, na área cível, o treinador do Flamengo alega que teve sua honra ferida e cobra uma indenização de R$ 500 mil por danos morais. A informação é do site “F5”.



O outro processo aberto por Sampaoli, esse na esfera criminal, exige que o ex-jogador se retrate ao vivo pelas acusações que fez contra ele. Os dois processos correm no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e não têm previsão de julgamento.



O que aconteceu



No programa “Os Donos da Bola” do dia 18 de abril, Neto afirmou que pessoas no Santos diziam que Sampaoli, quando passou pelo clube maltratou o preparador de goleiros Sebastião Martins Oliveira Júnior, mais conhecido como Arzul. O apresentador deu a entender que o motivo foi a cor de sua pele.



"Ele [Jorge Sampaoli] foi racista no Santos, nunca cumprimentou ninguém, nunca falou português: 'Por favor, não, senhor, me desculpe…'. Esse baixinho, idiota. Isso aí é uma vergonha, pinto pequeno, não sabe nada de bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um cara desse", disse o ídolo corintiano.



Mais tarde, em seu programa no BandSports, Neto voltou ao tema.



"Um cara que trata mal o Arzul, que é negro. E que é igual a mim, que é igual a você e que é um ser humano incrível. Esse cara, o Jorge Sampaoli, fazia o Arzul ficar fora do vestiário. Ele fez muitas pessoas contratadas antes dele perderem o emprego. Esse cara é nojento. Nunca tratou bem ninguém", esbravejou.



Em entrevista recente ao “ge”, Arzul negou que tenha sofrido racismo por parte de Sampaoli.



"Não houve nada. Não aconteceu nada de racismo. Não houve nada de comportamento. Eu acredito que aconteceu foi uma informação mal interpretada, um mal entendimento. A informação chegou ao Neto diferente. Eu falei com o Neto. Eu quero que os dois se deem bem, eu gosto dos dois".