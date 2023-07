Globo exibirá apenas metade dos jogos da Copa do Mundo em 2026

Rio - A Globo anunciou, nesta terça-feira (11), que transmitirá apenas metade dos jogos da Copa do Mundo de 2026. A decisão engloba TV aberta, fechada e streaming. Com isso, serão exibidos 52 jogos, já que o próximo Mundial terá 104.



A novidade se deve ao novo modelo de contrato da Globo com a Fifa. Em 2026, a emissora não terá mais a exclusividade da Copa do Mundo e os direitos devem ser negociados com outros canais de TV e plataformas de streming. Vale lembrar que o Mundial disputado no Canadá, México e Estados Unidos será o primeiro com 48 seleções e não mais 32.



A medida começará a ser adotada já na Copa do Mundo Feminina, que começará em 20 de julho. O SporTV exibirá apenas 34 dos 64 jogos, enquanto a Globo transmitirá sete.