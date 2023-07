Eliminatórias da Copa: CBF estuda sedes e levará pauta para Fernando Diniz

Rio - O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, fará a sua estreia como interino da seleção brasileira em setembro. Entretanto, a CBF tem até o dia 31 de julho para enviar para a Conmebol a sede das partidas contra a Bolívia, dia 7 de setembro, e Venezuela, dia 12 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A confederação avalia as possibilidades e levará a pauta para o treinador tricolor.

A CBF deseja encurtar as viagens para evitar desgastes e possibilitar um retorno mais rápido do técnico para o Fluminense. Para o duelo contra a Bolívia, pela 1ª rodada, a entidade estuda uma opção entre o Norte e Nordeste, para facilitar a ida para o Peru, na 2ª rodada. Belém é a favorita para receber o duelo, pois tem o desejo de receber uma partida da seleção brasileira no recém-reformado Mangueirão.

Já para o jogo contra a Venezuela, em outubro, pela 3ª rodada, a ideia é sediar a partida na região Sul ou Sudeste, já que o compromisso da 4ª rodada será contra o Uruguai, em Montevidéu. Em agosto, a CBF precisará enviar a sede do duelo contra a Argentina, que antecede ao confronto contra a Colômbia, fora de casa. A escolha para enfrentar os atuais campeões vai além das questões logísticas.

A CBF tem um acordo verbal com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O italiano, no entanto, tem previsão de chegada para junho de 2024, quando encerra o contrato com o clube espanhol, na véspera da Copa América. Em acordo com o Fluminense, a confederação dividirá o técnico Fernando Diniz durante este período. Diniz comandará a seleção brasileira em sete jogos, sendo seis pelas Eliminatórias.

Confira o calendário do Brasil nas Eliminatórias:

Setembro de 2023

Brasil x Bolívia*

Peru x Brasil*



Outubro de 2023

Brasil x Venezuela*

Uruguai x Brasil*



Novembro de 2023

Colômbia x Brasil*

Brasil x Argentina*



Setembro de 2024

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil



Outubro de 2024

Chile x Brasil

Brasil x Peru



Novembro de 2024

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai



Março de 2025

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil



Junho de 2025

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai



Setembro de 2025

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil

*Jogos com Fernando Diniz